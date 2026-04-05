Зеленский встретился с президентом Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
«Мы договорились работать вместе, чтобы обеспечить большую безопасность и возможности для развития», – говорится в сообщении.
Лидеры обсудили ситуацию в регионе и перспективы ее улучшения, российско-украинский конфликт. Зеленский добавил, что есть «большой интерес к обмену военным и опытом в сфере безопасности». Кроме того, Зеленский и аш-Шараа обсудили роль Украины как «надежного поставщика продовольственной продукции» и обсудили возможности укрепления продовольственной безопасности в регионе.
В январе аш-Шараа посетил Россию для встречи президентом РФ Владимиром Путиным. Президент России тогда отметил, что многое сделано» для восстановления российско-сирийских отношений. В частности, удалось «сдвинуть с мертвой точки» уровень взаимодействия в экономической сфере.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед встречей допускал, что на переговорах будут затронуты все темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии.