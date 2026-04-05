Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Зеленский встретился с президентом Сирии

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Мы договорились работать вместе, чтобы обеспечить большую безопасность и возможности для развития», – говорится в сообщении.

Лидеры обсудили ситуацию в регионе и перспективы ее улучшения, российско-украинский конфликт. Зеленский добавил, что есть «большой интерес к обмену военным и опытом в сфере безопасности». Кроме того, Зеленский и аш-Шараа обсудили роль Украины как «надежного поставщика продовольственной продукции» и обсудили возможности укрепления продовольственной безопасности в регионе.

С какой целью сирийский лидер Ахмед аш-Шараа летит в Москву

Политика / Международные новости

В январе аш-Шараа посетил Россию для встречи президентом РФ Владимиром Путиным. Президент России тогда отметил, что многое сделано» для восстановления российско-сирийских отношений. В частности, удалось «сдвинуть с мертвой точки» уровень взаимодействия в экономической сфере.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед встречей допускал, что на переговорах будут затронуты все темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её