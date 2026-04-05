Сальдо пообещал Украине ответ после атаки на судно с зерном в Азовском море
Причиной крушения сухогруза с зерном «Волго-Балт» в Азовском море стала террористическая атака украинского беспилотника. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пообещал, что действия Киева не останутся без ответа.
Инцидент произошел 3 апреля. Судно с грузом из пшеницы было атаковано БПЛА, после чего экипаж покинул тонущее судно. 5 апреля моряки вышли на связь – они добрались до берега в районе села Стрелковое Херсонской области, продолжил Сальдо.
В результате атаки погиб старший помощник капитана. Судьба еще двух членов экипажа остается неизвестной. Капитан госпитализирован в Геническую центральную районную больницу. Остальным морякам оказывается медицинская и психологическая помощь.
Сальдо подчеркнул, что это не первый случай атаки Украины на гражданские суда в нейтральных водах. «Ответ за эти преступления последует», – написал он в своем Telegram-канале.
До этого сообщалось, что всего экипаж состоял из 11 человек, судно находилось в 300 милях к северу от Керчи.