Силы ПВО за шесть часов нейтрализовали 58 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России в период с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 58 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Max.
Беспилотники самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
До этого в оборонном ведомстве сообщали об уничтожении 77 украинских беспилотников над разными регионами России с 08:00 до 14:00 мск.