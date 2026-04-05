Силы ПВО за шесть часов сбили 77 украинских БПЛА над территорией России
Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом сообщает Минобороны РФ в Max.
Беспилотники самолетного типа были сбиты в период с 08:00 до 14:00 мск над территориями Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В Азовском море БПЛА атаковал сухогруз с пшеницей. Как сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо, в результате один человек погиб, двое числятся пропавшими без вести. Девять членов экипажа самостоятельно добрались до берега Херсонской области.
ТАСС сообщает о двух погибших. Тело одного из них находилось в лодке-капсуле вместе с остальным экипажем.