Силы ПВО за шесть часов сбили 77 украинских БПЛА над территорией России

В Азовском море БПЛА атаковал сухогруз с пшеницей. Как сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо, в результате один человек погиб, двое числятся пропавшими без вести. Девять членов экипажа самостоятельно добрались до берега Херсонской области.