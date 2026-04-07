Минфин окажет финансовую поддержку пострадавшему от паводков Дагестану

Минфин РФ находится на связи с МЧС и Минстроем России и после определения ущерба от наводнений в Дагестане окажет финансовую поддержку для преодоления последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий наводнения в Дагестане.