Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минфин окажет финансовую поддержку пострадавшему от паводков Дагестану

Ведомости

Минфин РФ находится на связи с МЧС и Минстроем России и после определения ущерба от наводнений в Дагестане окажет финансовую поддержку для преодоления последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий наводнения в Дагестане.

«Также на связи с Республикой Дагестан, при необходимости оперативно окажем необходимую финансовую помощь коллегам для решения финансовых вопросов», – добавил он.

Глава МЧС Александр Куренков в ходе заседания сообщал, что в результате наводнений погибли шесть человек, более 200 человек были спасены. В настоящее время остаются подтопленными свыше 2000 домов в разных населенных пунктах Дагестана.

Министр также доложил, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Дагестане в связи с масштабными паводками будет повышен до федерального.

С конца марта в Дагестане и Чечне идут сильные дожди, которые привели к затоплению территорий. Ликвидация последствий паводков продолжается. Спасатели работают в круглосуточном режиме.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте