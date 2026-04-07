Минфин окажет финансовую поддержку пострадавшему от паводков Дагестану
Минфин РФ находится на связи с МЧС и Минстроем России и после определения ущерба от наводнений в Дагестане окажет финансовую поддержку для преодоления последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий наводнения в Дагестане.
«Также на связи с Республикой Дагестан, при необходимости оперативно окажем необходимую финансовую помощь коллегам для решения финансовых вопросов», – добавил он.
Глава МЧС Александр Куренков в ходе заседания сообщал, что в результате наводнений погибли шесть человек, более 200 человек были спасены. В настоящее время остаются подтопленными свыше 2000 домов в разных населенных пунктах Дагестана.
Министр также доложил, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Дагестане в связи с масштабными паводками будет повышен до федерального.
С конца марта в Дагестане и Чечне идут сильные дожди, которые привели к затоплению территорий. Ликвидация последствий паводков продолжается. Спасатели работают в круглосуточном режиме.