Верховный лидер Ирана заявил о новой фазе управления Ормузским проливом

Верховный лидер Ирана заявил о новой фазе управления Ормузским проливомИран является победителем в войне против США, вновь подчеркнул Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил о готовности страны перейти к новой фазе управления судоходством в Ормузском проливе. Об этом он сообщил в новом обращении к нации, передает Fars.
Хаменеи подчеркнул, что Тегеран не откажется от своих стратегических рычагов давления даже в условиях возможных переговоров.
Он вновь отметил, Иран считает себя победителем в текущей войне против США и Израиля. По его словам, «иранский народ победил в этой борьбе», а исламская республика усиливает свои позиции на фоне ослабления «мировой гегемонии».
Особое внимание в выступлении было уделено роли иранских граждан. По словам Хаменеи, их активное участие остается ключевым фактором, даже если дипломатические переговоры продолжаются. «Даже если идут переговоры, это не означает, что участие людей больше не нужно», – отметил он.
Кроме того, верховный лидер призвал соседние страны занять позицию, «подтверждающую братство», но подчеркнул, что это возможно только при отказе от зависимости от западных держав.
При этом он обозначил жесткую линию в отношении противников Ирана. В частности, Тегеран намерен требовать компенсации за причиненный ущерб. Хаменеи подчеркнул, что Иран «не стремится к войне», но не намерен отказываться от своих прав и интересов.
8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. Одним из пунктом перемирия было открытие Ормузского пролива. Движение действительно восстановили, но в тот же день оно было прервано из-за атак на Ливан и сбитого над Ираном дрона. Сейчас проход возможен только при согласовании с иранскими властями и при отсутствии враждебных действий, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
7 апреля The Times писало со ссылкой на дипломатическую записку союзникам США и Израиля в Персидском Заливе, что Хаменеи недееспособен и не может управлять Исламской Республикой. Новый верховный лидер не появлялся на публике после избрания 8 марта. 12 марта диктор зачитал его первое обращение к нации по государственному телевидению Ирана. Хаменеи тогда заявил, что Исламская Республика будет мстить США и Израилю. Обращение 9 апреля также было зачитано диктором.