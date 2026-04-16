Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин еще не определил сроки оглашения послания Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин пока не принял решение по срокам оглашения послания Федеральному Собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Как только это будет сделано, мы вас проинформируем», – отметил представитель Кремля.

Согласно Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

С 2018 г. послание президента оглашается в первой половине года. Были годы, когда послание не оглашалось. В 2017 г. его не было впервые. Вместо этого оно прошло 1 марта 2018 г. Послания также не было в 2022 г., когда началась спецоперация. Оно не состоялось также в 2025 г., причиной этого Песков назвал решение президента.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь