Путин еще не определил сроки оглашения послания Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин пока не принял решение по срокам оглашения послания Федеральному Собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
«Как только это будет сделано, мы вас проинформируем», – отметил представитель Кремля.
Согласно Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
С 2018 г. послание президента оглашается в первой половине года. Были годы, когда послание не оглашалось. В 2017 г. его не было впервые. Вместо этого оно прошло 1 марта 2018 г. Послания также не было в 2022 г., когда началась спецоперация. Оно не состоялось также в 2025 г., причиной этого Песков назвал решение президента.