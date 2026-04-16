Песков: Россия научилась минимизировать последствия санкций
Россия адаптировалась к санкционному давлению и научилась снижать его влияние. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что США не продлили лицензию на продажу российской нефти из танкеров.
По его словам, страна уже длительное время живет в условиях ограничений, которые Москва считает незаконными. «И мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер», – отметил он, добавив, что такая практика будет продолжена.
15 апреля стало известно, что минфин США так и не продлил действовавшую по 11 апреля генеральную лицензию, позволявшую продавать российскую нефть с танкеров, загруженных до 12 марта.
Эта лицензия была выдана на фоне роста цен на нефть из-за конфликта вокруг Ирана и ситуации в Ормузском проливе. 11 апреля в Исламабаде прошли переговоры делегаций США и Ирана. Но 12 апреля стало известно, что сторонам не удалось добиться соглашения.
Партнер BGP Litigation Сергей Гландин пояснял «Ведомостям», что с момента истечения лицензии российская нефть рассматривается в рамках общего санкционного режима США. По это словам, это касается как нераспроданной нефти, погруженной на танкеры не позже 12 марта, так и нефти, загруженной после этой даты.