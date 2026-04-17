Иран планирует получить до $15 млрд от управления Ормузским проливом

Ведомости

В парламенте Ирана оценили доходы страны от управления Ормузским проливом в $10–15 млрд. Об этом сообщил член президиума иранского законодательного органа в беседе с ISNA.

«Текущие доходы от управления и регулирования морского трафика в Ормузского проливе оцениваются в $10–15 млрд», – сказал он.

По его словам, Тегеран стремится играть роль регулятора в акватории, а «не создавать помехи и заниматься вымогательством». Суть плана по укреплению суверенитета Ирана в Ормузском проливе должна быть направлена на укрепление иранского риала, считает депутат.

Как происходит блокада Ормузского пролива

13 апреля началась американская блокада Ормузского пролива. Центральное командование ВС США сообщило 16 апреля, что за трое суток с начала блокады Ормузского пролива развернулись и направились в другую сторону 14 судов. 15 апреля в командовании заявили, что армия США полностью заблокировала иранские порты, которые обеспечивают 90% экономики Ирана.

При этом известно о нескольких случаях, когда суда все же проходили через пролив без разрешения американцев. В частности, 15 апреля контейнеровоз Kashan под флагом Ирана пересек Ормуз. 14 апреля телеканал CNN сообщал, что через Ормузский пролив прошел принадлежащий компании КНР танкер Rich Starry под флагом Малави.

