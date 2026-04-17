Иран планирует получить до $15 млрд от управления Ормузским проливом
В парламенте Ирана оценили доходы страны от управления Ормузским проливом в $10–15 млрд. Об этом сообщил член президиума иранского законодательного органа в беседе с ISNA.
«Текущие доходы от управления и регулирования морского трафика в Ормузского проливе оцениваются в $10–15 млрд», – сказал он.
По его словам, Тегеран стремится играть роль регулятора в акватории, а «не создавать помехи и заниматься вымогательством». Суть плана по укреплению суверенитета Ирана в Ормузском проливе должна быть направлена на укрепление иранского риала, считает депутат.
13 апреля началась американская блокада Ормузского пролива. Центральное командование ВС США сообщило 16 апреля, что за трое суток с начала блокады Ормузского пролива развернулись и направились в другую сторону 14 судов. 15 апреля в командовании заявили, что армия США полностью заблокировала иранские порты, которые обеспечивают 90% экономики Ирана.
При этом известно о нескольких случаях, когда суда все же проходили через пролив без разрешения американцев. В частности, 15 апреля контейнеровоз Kashan под флагом Ирана пересек Ормуз. 14 апреля телеканал CNN сообщал, что через Ормузский пролив прошел принадлежащий компании КНР танкер Rich Starry под флагом Малави.