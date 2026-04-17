Главная / Политика /

В Ереване полиция задержала 17 сторонников Карапетяна

Ведомости

В Ереване полиция задержала 17 граждан, собравшихся у Антикоррупционного суда, где проходит судебное заседание по делу лидера партии «Сильная Армения» и главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на полицию.

Сторонников Карапетяна задержали за неподчинение требованиям полиции, это административное правонарушение.

Бизнесмену предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, хищении имущества в особо крупных размерах, а также публичных призывах к захвату власти. Первое заседание по делу бизнесмена состоялось 15 апреля.

18  июня 2025  г. Карапетяна задержали в Ереване по обвинению в публичных призывах к захвату власти, 18 января он был переведен под домашний арест.

12 февраля стало известно, что Карапетян будет выдвигаться кандидатом в премьер-министры Армении на парламентских выборах от партии «Сильная Армения». В партии заявили о намерении инициировать изменение ст. 148 Конституции. Соответствующий законопроект планируется внести в национальное собрание.

