В Ереване полиция задержала 17 сторонников Карапетяна
Сторонников Карапетяна задержали за неподчинение требованиям полиции, это административное правонарушение.
Бизнесмену предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, хищении имущества в особо крупных размерах, а также публичных призывах к захвату власти. Первое заседание по делу бизнесмена состоялось 15 апреля.
18 июня 2025 г. Карапетяна задержали в Ереване по обвинению в публичных призывах к захвату власти, 18 января он был переведен под домашний арест.
12 февраля стало известно, что Карапетян будет выдвигаться кандидатом в премьер-министры Армении на парламентских выборах от партии «Сильная Армения». В партии заявили о намерении инициировать изменение ст. 148 Конституции. Соответствующий законопроект планируется внести в национальное собрание.