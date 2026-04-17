В Ереване полиция задержала 17 сторонников Карапетяна

В Ереване полиция задержала 17 граждан, собравшихся у Антикоррупционного суда, где проходит судебное заседание по делу лидера партии «Сильная Армения» и главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на полицию.