Захвативший заложников в супермаркете Киева не выдвигал никаких требований
Преступник, открывший стрельбу по прохожим в Голосеевском районе Киева, а после захвативший заложников и забаррикадировавшийся в супермаркете, не выдвигал никаких требований. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Штурм здания начался после того, как был застрелен один из заложников, уточнил он. При штурме нападавшего ликвидировали.
По словам Клименко, стрелок имел официальное разрешение на хранение и ношение оружие, документ был продлен в декабре 2025 г.
Жертвами нападения стали шесть человек, пострадали, по разным данным, от 10 до 15. Среди раненых есть ребенок. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о начале уголовного производства по статье «Террористический акт, приведший к гибели людей».