Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Захвативший заложников в супермаркете Киева не выдвигал никаких требований

Ведомости

Преступник, открывший стрельбу по прохожим в Голосеевском районе Киева, а после захвативший заложников и забаррикадировавшийся в супермаркете, не выдвигал никаких требований. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Штурм здания начался после того, как был застрелен один из заложников, уточнил он. При штурме нападавшего ликвидировали.

По словам Клименко, стрелок имел официальное разрешение на хранение и ношение оружие, документ был продлен в декабре 2025 г.

Жертвами нападения стали шесть человек, пострадали, по разным данным, от 10 до 15. Среди раненых есть ребенок. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о начале уголовного производства по статье «Террористический акт, приведший к гибели людей».

Читайте также:Что известно о стрельбе в Киеве
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте