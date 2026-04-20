Политика /

Кремль готов оказать содействие урегулированию войны между США и Ираном

Пока Москва не является участницей переговоров
Ведомости

Россия сейчас не является посредником в переговорном процессе между США и Ираном. При этом российская сторона готова оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соглашения сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы видим, что ситуация в заливе по-прежнему очень хрупкая, непредсказуемая. Но несмотря на это мы надеемся, что все-таки переговорный процесс будет продолжен и что удастся избежать возвращения к силовому варианту развития событий», – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в таком случае могли бы быть гораздо более негативные последствия для безопасности на Ближнем Востоке и мировой экономики.

7 апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. 13 апреля американские силы начали военно-морскую блокаду Ормузского пролива. 17 апреля Иран в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, однако США продолжили блокаду иранских портов. После этого исламская республика опять закрыла пролив.

19 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о перехвате иранского грузового судна Touska в Оманском заливе. Он рассказал, что оно пыталось прорвать морскую блокаду. По мнению официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, захват Touska является нападением и нарушением режима прекращения огня.

При этом Иран хочет урегулирования, но США и президент Дональд Трамп должны пойти на компромисс. Им нужно отказаться от завышенных требований, угроз и применения силы, заявил в интервью «Ведомостям» заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Отвлекает реклама?