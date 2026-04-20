Кремль готов оказать содействие урегулированию войны между США и Ираном

Россия сейчас не является посредником в переговорном процессе между США и Ираном. При этом российская сторона готова оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соглашения сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.