Трамп вновь выразил надежду на смену власти в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на появление новых лидеров в Иране и не исключает «процветающего будущего» страны при смене власти.
«Если новые лидеры Ирана (смена режима!) будут умны, у Ирана может быть великое и процветающее будущее», – написал Трамп в соцсети Truth Social.
При этом он вновь подчеркнул свою жесткую позицию по ядерной программе Тегерана. «У Ирана никогда не будет ядерного оружия», – заявил президент США.
Трамп также отверг утверждения о том, что Израиль подталкивал его к военным действиям против Ирана, отметив, что его позиция сформировалась задолго до последних событий. Кроме того, он подверг резкой критике СМИ, экспертов и опросы общественного мнения, заявив, что не доверяет их оценкам.
По его словам, результаты политических процессов в Иране могут оказаться «потрясающими», несмотря на скепсис со стороны западных медиа.
20 апреля Трамп в интервью Bloomberg назвал «крайне маловероятным» продление двухнедельного перемирия с Ираном, срок которого истекает в среду. Ормузский пролив останется заблокированным до заключения окончательного соглашения.