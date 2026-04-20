Политика /

Трамп вновь выразил надежду на смену власти в Иране

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на появление новых лидеров в Иране и не исключает «процветающего будущего» страны при смене власти.

«Если новые лидеры Ирана (смена режима!) будут умны, у Ирана может быть великое и процветающее будущее», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

При этом он вновь подчеркнул свою жесткую позицию по ядерной программе Тегерана. «У Ирана никогда не будет ядерного оружия», – заявил президент США.

Вэнс и Уиткофф вылетели в Пакистан на переговоры с Ираном

Политика / Международные новости

Трамп также отверг утверждения о том, что Израиль подталкивал его к военным действиям против Ирана, отметив, что его позиция сформировалась задолго до последних событий. Кроме того, он подверг резкой критике СМИ, экспертов и опросы общественного мнения, заявив, что не доверяет их оценкам.

По его словам, результаты политических процессов в Иране могут оказаться «потрясающими», несмотря на скепсис со стороны западных медиа.

20 апреля Трамп в интервью Bloomberg назвал «крайне маловероятным» продление двухнедельного перемирия с Ираном, срок которого истекает в среду. Ормузский пролив останется заблокированным до заключения окончательного соглашения.

