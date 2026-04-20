Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Посол Мексики вызван в МИД из-за ситуации с несовершеннолетней россиянкой

Ведомости

Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас был вызван в МИД России в связи с удержанием несовершеннолетней гражданки РФ Кристины Романовой. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Как уточнили в МИДе, дипломат проинформировал о состоявшемся 17 апреля в Мехико следственном опросе россиянки, который проводился мексиканскими правоохранительными органами в присутствии сотрудников консульского отдела посольства России. В ходе опроса девушка заявила о намерении остаться проживать в Мексике.

Российская сторона указала на обязательства Мексики по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. и двусторонней Консульской конвенции 1978 г., подчеркнув, что в данном случае не было обеспечено общение российских представителей с Романовой.

В МИДе также отметили, что зафиксированное в протоколе намерение Романовой возлагает на мексиканскую сторону ответственность за ее безопасность до и после достижения совершеннолетия 15 мая.

Ведомство добавило, что продолжит совместно с правозащитными и общественными организациями контролировать ситуацию с точки зрения соблюдения прав россиянки.

18 апреля стало известно, что сотрудникам посольства удалось впервые с августа 2025 г. добиться встречи с Романовой, удерживаемой органами опеки.

В 2023 г. Марина Романова сообщала в социальных сетях о насильственном изъятии дочери. Она утверждала, что девочку-подростка затолкали в микроавтобус с надписью DIFEM (местная служба опеки) и увезли в неизвестном направлении. По информации мексиканских СМИ, с тех пор Романова-младшая находилась под опекой системы DIF штата Мехико. Основанием, по версии властей, стали «подозрения на проблемы» в семье.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её