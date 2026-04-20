Посол Мексики вызван в МИД из-за ситуации с несовершеннолетней россиянкой
Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас был вызван в МИД России в связи с удержанием несовершеннолетней гражданки РФ Кристины Романовой. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Как уточнили в МИДе, дипломат проинформировал о состоявшемся 17 апреля в Мехико следственном опросе россиянки, который проводился мексиканскими правоохранительными органами в присутствии сотрудников консульского отдела посольства России. В ходе опроса девушка заявила о намерении остаться проживать в Мексике.
Российская сторона указала на обязательства Мексики по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. и двусторонней Консульской конвенции 1978 г., подчеркнув, что в данном случае не было обеспечено общение российских представителей с Романовой.
В МИДе также отметили, что зафиксированное в протоколе намерение Романовой возлагает на мексиканскую сторону ответственность за ее безопасность до и после достижения совершеннолетия 15 мая.
Ведомство добавило, что продолжит совместно с правозащитными и общественными организациями контролировать ситуацию с точки зрения соблюдения прав россиянки.
18 апреля стало известно, что сотрудникам посольства удалось впервые с августа 2025 г. добиться встречи с Романовой, удерживаемой органами опеки.
В 2023 г. Марина Романова сообщала в социальных сетях о насильственном изъятии дочери. Она утверждала, что девочку-подростка затолкали в микроавтобус с надписью DIFEM (местная служба опеки) и увезли в неизвестном направлении. По информации мексиканских СМИ, с тех пор Романова-младшая находилась под опекой системы DIF штата Мехико. Основанием, по версии властей, стали «подозрения на проблемы» в семье.