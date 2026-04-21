Россия направила гуманитарную помощь в Ливан
Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Бейрут с гуманитарной помощью для жителей Ливана, пострадавших в результате военного конфликта. Об этом сообщают МЧС России.
«В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина авиацией МЧС России организована доставка гуманитарной помощи <...> Борт Ил-76 доставит гуманитарный груз общей массой более 27 т», – отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).
В состав груза вошли передвижные электростанции, продукты питания, палатки, одеяла, матрасы и подушки.
В МЧС добавили, что обратным рейсом из Бейрута в Москву будут доставлены граждане России и члены их семей.
13 апреля посольство РФ в Тегеране сообщило, что в Иран доставлена новая гуманитарная помощь из России – 51 т подсолнечного масла и бытовой химии. Гуманитарную помощь собирали и доставляли сотрудники благотворительного фонда «Нэфис» из Татарстана.