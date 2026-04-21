Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия направила гуманитарную помощь в Ливан

Ведомости

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Бейрут с гуманитарной помощью для жителей Ливана, пострадавших в результате военного конфликта. Об этом сообщают МЧС России.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина авиацией МЧС России организована доставка гуманитарной помощи <...> Борт Ил-76 доставит гуманитарный груз общей массой более 27 т», – отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).

В состав груза вошли передвижные электростанции, продукты питания, палатки, одеяла, матрасы и подушки.

Посол Ирана поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

Политика / Международные отношения

В МЧС добавили, что обратным рейсом из Бейрута в Москву будут доставлены граждане России и члены их семей.

13 апреля посольство РФ в Тегеране сообщило, что в Иран доставлена новая гуманитарная помощь из России – 51 т подсолнечного масла и бытовой химии. Гуманитарную помощь собирали и доставляли сотрудники благотворительного фонда «Нэфис» из Татарстана.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её