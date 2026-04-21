Россия направила гуманитарную помощь в Ливан

13 апреля посольство РФ в Тегеране сообщило, что в Иран доставлена новая гуманитарная помощь из России – 51 т подсолнечного масла и бытовой химии. Гуманитарную помощь собирали и доставляли сотрудники благотворительного фонда «Нэфис» из Татарстана.