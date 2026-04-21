Дмитриев: ФРГ самостоятельно навлекла на себя кризис в энергетике
Германия столкнулась с энергокризисом, который навлекла на себя сама, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Германия вынуждена пойти на неприятный шаг и сократить расходы, столкнувшись с энергетическим кризисом, который она сама на себя навлекла (отказавшись от российских энергоресурсов и от атомной энергетики). Неприятные решения», – написал он.
Дмитриев оставил такой комментарий к новости о том, что страна намерена прекратить прокладку новых высоковольтных линий электропередачи под землей, чтобы сократить расходы. Германия будет отдавать предпочтение воздушным ЛЭП.
19 апреля глава РФПИ заявил, что в Европе начали осторожно реагировать на крупнейший энергокризис с опозданием в месяц. Тогда Дмитриев ответил на новость о том, что правительство Нидерландов вводит в действие первую фазу плана по преодолению энергетического кризиса. Это означает, что топливные рынки уже деформированы, однако острого дефицита энергоносителей пока нет.