Песков назвал атаку ВСУ на Сызрань террористическим проявлением Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака ВСУ на Сызрань свидетельствует о террористической сущности Киева. Об этом он сообщил в комментарии «Первому каналу».
«Удары по мирным объектам, по объектам гражданской инфраструктуры. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», – отметил Песков.
Он добавил, что достижение целей спецоперации должно защитить Россию от подобных угроз.
По данным Следственного комитета, утром 22 апреля в Сызрани зафиксировали падение как минимум 11 украинских беспилотников с последующей детонацией. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что в результате атаки частично обрушился подъезд многоквартирного дома.
Сейчас в Сызрани введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Специалисты проводят обследование поврежденных зданий, массовые мероприятия в городе отменены до конца недели.