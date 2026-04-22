Политика

Песков назвал атаку ВСУ на Сызрань террористическим проявлением Украины

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака ВСУ на Сызрань свидетельствует о террористической сущности Киева. Об этом он сообщил в комментарии «Первому каналу».

«Удары по мирным объектам, по объектам гражданской инфраструктуры. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», – отметил Песков.

Он добавил, что достижение целей спецоперации должно защитить Россию от подобных угроз.

Что известно об атаке на Сызрань

Общество

По данным Следственного комитета, утром 22 апреля в Сызрани зафиксировали падение как минимум 11 украинских беспилотников с последующей детонацией. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что в результате атаки частично обрушился подъезд многоквартирного дома.

По последним данным, пострадали 12 человек. В МЧС сообщали об обнаружении под завалами тел двух погибших. Глава региона пояснял, что семьи погибших при атаке БПЛА получат материальную помощь.

Сейчас в Сызрани введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Специалисты проводят обследование поврежденных зданий, массовые мероприятия в городе отменены до конца недели.

