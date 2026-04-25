Политика

Зюганов пожелал губернатору Ульяновской области удачи на выборах

Ведомости

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме пожелал губернатору Ульяновской области Алексею Русских (КПРФ) удачи на выборах главы региона.

27 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Русских будет вновь баллотироваться на пост губернатора Ульяновской области.

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин тогда говорил, что несмотря на непростой период, деятельность главы региона и его команды говорит об устойчивом развитии области. Он выразил надежду, что местные жители и президент Владимир Путин доверят Русских руководство Ульяновской областью на новый срок.

Русских был назначен врио губернатора в 2021 г. после того, как досрочно сложил полномочия Сергей Морозов («Единая Россия»), который занимал пост главы региона 16 лет. На сентябрьских выборах того же года коммунист успешно избрался с результатом в 83,16%.

