CBS: подозреваемый в нападении в Белом доме раскрыл цель своей стрельбы
Коул Томас Аллен, подозреваемый в стрельбе в Белом доме во время ужина для корреспондентов, после ареста заявил правоохранительным органам, что хотел застрелить представителей администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника.
По словам другого источника CBS News в правоохранительных органах, подозреваемый не говорил прямо, что его цель – президент Трамп, а лишь упомянул «представителей администрации».
Исполняющий обязанности начальника полиции столичного округа Колумбия Джеффри Кэрролл сообщил, что, по «предварительной информации», стрелок был постояльцем отеля. Правоохранительные органы опечатали номер в отеле и проводят «соответствующие процедуры», чтобы выяснить, что находилось внутри.
По словам Кэрролла, правоохранительные органы считают предполагаемого стрелка единственным подозреваемым по этому делу.
Два источника в правоохранительных органах рассказали, что 31-летний Аллен работал учителем в компании C2 Education of Torrance, предоставляющей услуги репетиторства. В декабре 2024 г. компания C2 присвоила ему звание «Учитель месяца»
Вечером 25 апреля мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton, ранив федерального сотрудника и вынудив президента США Дональда Трампа и членов его кабинета покинуть бальный зал, где проводился ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Мероприятие перенесли, жизни пострадавшего ничто не угрожает.