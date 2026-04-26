CBS: подозреваемый в нападении в Белом доме раскрыл цель своей стрельбы

Коул Томас Аллен, подозреваемый в стрельбе в Белом доме во время ужина для корреспондентов, после ареста заявил правоохранительным органам, что хотел застрелить представителей администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника.