CNY Бирж.10,98-0,81%UTAR11,48-0,17%CHMK3 985-0,87%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,95+0,05%RGBITR824,01+5,58%
Политика

Правительство России ввело ценз оседлости для получения детских пособий

Правительство России изменило условия получения детских пособий для иностранцев, ставших гражданами РФ, следует из постановления кабмина.

С 1 апреля 2027 г. такие граждане смогут претендовать на выплаты только через пять лет после получения гражданства и при условии постоянного проживания в стране. Действующие правила предусматривают, что выплаты положены беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет при условии наличия российского гражданства, постоянного проживания в России и нуждаемости в социальной поддержке.

Новые правила не затронут граждан России по рождению, признанных граждан (в том числе жителей Донбасса и Новороссии), участников программы переселения соотечественников, бойцов спецоперации и членов их семей.

Количество иностранных граждан в России по итогам 2025 г. сократилось на 8,6% и составило 5,7 млн человек, сообщили в миграционной службе МВД РФ. Число несовершеннолетних иностранцев уменьшилось на 24,5% до 591 300, женщин – на 7,6% до 1,7 млн. Выдача разрешений на временное проживание сократилась на треть (до 31 304), видов на жительство – на 27,3% (до 156 229), а принятых в гражданство РФ – на 27,1% (до 152 400).

