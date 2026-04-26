Президент Израиля предложил Нетаньяху сделку вместо помилования

Президент Израиля Ицхак Герцог принял решение пока не предоставлять премьер-министру Биньямину Нетаньяху помилование по его коррупционному делу, пишет The New York Times. Вместо этого он попытается выступить посредником для заключения сделки о признании вины. Как сообщили израильские официальные лица, Герцог считает, что существует множество вариантов, помимо бинарного выбора «помиловать или нет», и на данном этапе он не будет отвечать «да» или «нет» на просьбу Нетаньяху, предпочтя решить вопрос через переговоры.

76-летний Нетаньяху, обвиняемый во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, находится под судом уже почти шесть лет. Он отрицает все обвинения, называя их «политической охотой на ведьм», и находит поддержку в этом у президента США Дональда Трампа. Американский лидер ранее оказывал давление на Герцога с требованием помиловать Нетаньяху.

В ноябре 2025 г. Нетаньяху подал превентивное ходатайство о помиловании, утверждая, что прекращение процесса поможет объединить израильское общество и позволит ему сосредоточиться на государственных делах. Однако эксперты по правовым вопросам считают, что президент может помиловать только осужденных, а превентивное помилование подрывает принцип равенства перед законом. Министерство юстиции Израиля уже заявило, что нет правовых оснований для помилования без признания вины и отставки Нетаньяху.

По словам источников, Герцог сейчас оценивает альтернативное заключение, предложенное ультраправым членом коалиции Нетаньяху, которое утверждает, что президент имеет право на более широкий подход. Любое решение Герцога – помиловать или отказать – рискует усугубить раскол в израильском обществе накануне парламентских выборов, которые должны состояться в течение следующих шести месяцев. Прежние попытки договориться по сделке о признании вины, в том числе с участием бывшего председателя Верховного суда, успехом не увенчались.

В марте Трамп в интервью израильскому N12 назвал «позором» бездействие Герцога по вопросу помилования Нетаньяху. Трамп заявил, что Герцог пять раз обещал помиловать Нетаньяху, но не сделал этого, и предупредил, что не будет встречаться с израильским президентом до выполнения обещания. Нетаньяху подозревают в мошенничестве и взяточничестве – с декабря 2024 г. он дает показания. Трамп назвал дело против израильского премьера «политическим».

