Число погибших в результате израильских атак на Ливан с марта превысило 2500
В Ливане в результате израильских атак с начала марта погибли более 2500 человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.
Согласно официальным данным, со 2 марта, когда между Израилем и «Хезболлой» возобновилась полномасштабная война, в результате израильских атак погибли по меньшей мере 2509 человек и 7755 получили ранения.
17 апреля между Израилем и Ливаном вступило в силу перемирие. 24 апреля оно было продлено президентом США Дональдом Трампом на три недели. В тот же день армия Израиля сообщила о ракетном обстреле севера страны. 21 апреля «Хезболла» впервые с начала перемирия нанесла удар по израильским военным, назвав его ответом на более чем 200 атак Израиля за время прекращения огня.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны страны нанести «мощные удары» по объектам «Хезболлы» на территории Ливана.