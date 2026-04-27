IMOEX2 739,19+0,23%RTSI1 142,51+0,23%
Israel Hayom: Нетаньяху хочет обвинить ЦАХАЛ в провальной операции в Ливане

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен возложить ответственность за неудачу в ходе операции в Ливане на армию обороны страны (ЦАХАЛ), сообщил портал Israel Hayom (IH) со ссылкой на источники.

«Недовольство – лишь верхушка айсберга растущего в ЦАХАЛ чувства, что Нетаньяху ищет «козла отпущения», который будет нести ответственность за огорчительные результаты в Ливане и частичные результаты в Иране», – отметили авторы материала.

По их мнению, о попытке Нетаньяху обвинить военных в провале говорит его недавнее заявление. В нем он приказал армии ударить по целям движения «Хезболла» в Ливане в нарушение перемирия. При этом источники портала уточнили, что такой приказ стал «обманом зрения» и на самом деле инструкции для ЦАХАЛ остались прежними.

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу 17 апреля. 24 апреля президент США Дональд Трамп продлил его на три недели. 21 апреля представители «Хезболлы» заявили, что впервые с начала перемирия ударили по израильским военным. Движение отмечало, что атака стала ответом на нападения со стороны Израиля, число которых, по их данным, превысило 200 за период перемирия.

