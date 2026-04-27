Трамп одобрил идею переименования иммиграционной полиции ICE в NICE
Президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial выступил за переименование американской службы иммиграционного и таможенного контроля (Immigration and Customs Enforcement, ICE), чтобы в сокращенном варианте она называлась NICE.
«Отличная идея! Сделайте это», – написал глава Белого дома.
Так он прокомментировал публикацию активистки, которая предложила назвать службу National Immigration and Customs Enforcement. Она обратила внимание, что при таком сокращении журналисты будут называть сотрудников службы NICE agents («хорошие агенты»).
В марте Трамп отстранил Кристи Ноэм от должности министра внутренней безопасности США (DHS) после нескольких инцидентов с ICE, подотчетной министерству внутренней безопасности, в Миннесоте. Тогда от рук агентов ICE погибли два гражданина США: медбрат Алекс Претти и поэтесса Рене Гуд. На фоне действий ICE и убийств граждан США в штате демократы в палате представителей заблокировали проект о финансировании правительства 31 января, что привело к шатдауну.