Reuters: НАТО может отказаться от проведения ежегодных саммитов
НАТО рассматривает возможность отказа от практики ежегодного проведения саммитов. Об этом сообщили Reuters источники в альянсе. По их данным, инициатива обсуждается на фоне позиции США по отношению к союзникам альянса.
Как сообщили высокопоставленный европейский чиновник и дипломаты стран НАТО, часть государств выступает за сокращение частоты таких встреч. По словам одного из источников, саммит 2027 г. в Албании, вероятно, пройдет осенью, а в 2028 г. – в год президентских выборов в США – альянс может вовсе отказаться от его проведения.
Другой дипломат отметил, что ряд стран предлагает перейти к формату саммитов раз в два года. Окончательное решение пока не принято, и ключевая роль в этом вопросе будет принадлежать генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.
В альянсе подчеркнули, что вне зависимости от формата саммитов работа будет продолжена. «НАТО продолжит проводить регулярные встречи глав государств и правительств, а в промежутках между саммитами союзники будут продолжать консультации, планирование и принятие решений по вопросам общей безопасности», – заявил официальный представитель организации.
Источники отмечают, что фактор влияния президента США Дональда Трампа учитывается, но не является единственным. По мнению дипломатов, ежегодные саммиты создают давление на участников и вынуждают демонстрировать быстрые результаты в ущерб долгосрочному планированию. «Лучше проводить меньше саммитов, чем плохие саммиты», – сказал один из дипломатов.
С 2021 г. лидеры стран НАТО встречаются ежегодно, напоминает Reuters. В 2026 г. саммит запланирован на 7–8 июля в Анкаре.
22 апреля Politico писало, что администрация Трампа разработала механизм разделения стран НАТО на «хороших» и «плохих» союзников на фоне разногласий из-за войны с Ираном. По данным издания, Белый дом сформировал документ, в котором оценивается вклад стран в альянс и их поддержка политики Вашингтона.