Reuters: НАТО может отказаться от проведения ежегодных саммитов

Как сообщили высокопоставленный европейский чиновник и дипломаты стран НАТО, часть государств выступает за сокращение частоты таких встреч. По словам одного из источников, саммит 2027 г. в Албании, вероятно, пройдет осенью, а в 2028 г. – в год президентских выборов в США – альянс может вовсе отказаться от его проведения.