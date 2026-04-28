Bloomberg: визит Карла III к Трампу может восстановить отношения Британии и США

Конфликт между Трампом и Стармером обострился после отказа Лондона предоставить военные базы для поддержки операции США против Ирана, которую британский премьер счел незаконной. На этом фоне, как отмечает телеканал, все больше британских парламентариев сомневаются в целесообразности визита монарха, который планировался в апреле в рамках празднования 250-летия независимости США. Вместе с тем Лондон в итоге все же предоставил США доступ к базам для ударов по Ирану.