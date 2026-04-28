CNY Бирж.10,95+0,09%UTAR11,37+1,16%ARSA7,99-0,75%IMOEX2 713,27-0,7%RTSI1 142,59-0,7%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,81-0,08%
Bloomberg: визит Карла III к Трампу может восстановить отношения Британии и США

Трехдневная поездка короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы в Вашингтон на празднование 250-летия Америки может восстановить подорванные отношения двух стран, пишет Bloomberg.

Улучшение отношений предсказывает и сам президент США Дональд Трамп. При этом агентство пишет, что его возможные высказывания в присутствии короля о премьер-министре Великобритании Кире Стармере могут вызвать неловкость.

После новостей о стрельбе 25 апреля на ужине для журналистов Белого дома визит монарха оказался под угрозой. Букингемский дворец дал понять, что короля эти события не остановят, однако в мероприятия в Вашингтоне и Вирджинии были внесены изменения.

Как бы то ни было, визит рассматривается обеими сторонами как возможность восстановить напряженные дипломатические отношения. Будут подняты вопросы о будущей роли королевской семьи в британской дипломатии, в особенности в свете недавних скандалов с участием брата короля Эндрю.

Карл III прибыл в США с женой 27 апреля. Ожидается, что в ходе визита они посетят Белый дом, примут участие в официальных церемониях и обсудят ключевые вопросы американо-британских отношений.

Конфликт между Трампом и Стармером обострился после отказа Лондона предоставить военные базы для поддержки операции США против Ирана, которую британский премьер счел незаконной. На этом фоне, как отмечает телеканал, все больше британских парламентариев сомневаются в целесообразности визита монарха, который планировался в апреле в рамках празднования 250-летия независимости США. Вместе с тем Лондон в итоге все же предоставил США доступ к базам для ударов по Ирану.

19 февраля экс-принц Эндрю был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением, через 12 часов его освободили. Он был лишен своих титулов и привилегий после посмертной публикации мемуаров одной из жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна. Карл III выразил «глубочайшую обеспокоенность» и пообещал «полную и всестороннюю поддержку» правосудию.

