Bloomberg: визит Карла III к Трампу может восстановить отношения Британии и США
Трехдневная поездка короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы в Вашингтон на празднование 250-летия Америки может восстановить подорванные отношения двух стран, пишет Bloomberg.
Улучшение отношений предсказывает и сам президент США Дональд Трамп. При этом агентство пишет, что его возможные высказывания в присутствии короля о премьер-министре Великобритании Кире Стармере могут вызвать неловкость.
После новостей о стрельбе 25 апреля на ужине для журналистов Белого дома визит монарха оказался под угрозой. Букингемский дворец дал понять, что короля эти события не остановят, однако в мероприятия в Вашингтоне и Вирджинии были внесены изменения.
Как бы то ни было, визит рассматривается обеими сторонами как возможность восстановить напряженные дипломатические отношения. Будут подняты вопросы о будущей роли королевской семьи в британской дипломатии, в особенности в свете недавних скандалов с участием брата короля Эндрю.
Карл III прибыл в США с женой 27 апреля. Ожидается, что в ходе визита они посетят Белый дом, примут участие в официальных церемониях и обсудят ключевые вопросы американо-британских отношений.
Конфликт между Трампом и Стармером обострился после отказа Лондона предоставить военные базы для поддержки операции США против Ирана, которую британский премьер счел незаконной. На этом фоне, как отмечает телеканал, все больше британских парламентариев сомневаются в целесообразности визита монарха, который планировался в апреле в рамках празднования 250-летия независимости США. Вместе с тем Лондон в итоге все же предоставил США доступ к базам для ударов по Ирану.
19 февраля экс-принц Эндрю был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением, через 12 часов его освободили. Он был лишен своих титулов и привилегий после посмертной публикации мемуаров одной из жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна. Карл III выразил «глубочайшую обеспокоенность» и пообещал «полную и всестороннюю поддержку» правосудию.