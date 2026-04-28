CNY Бирж.10,988+0,44%VEON-RX67,7-0,15%BISVP10,04-1,38%IMOEX2 712,57-0,73%RTSI1 142,28-0,73%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,79-0,09%
18 человек ранены из-за атаки ВСУ на здание администрации в ЛНР

При ударе дронов ВСУ по зданию администрации Марковского округа в ЛНР пострадали 18 человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«ВСУ совершили очередную террористическую атаку. В разгар рабочего дня вражеские БПЛА прицельно ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа. Ранено 18 человек, из них трое в тяжелом состоянии», – написал Пасечник в Max.

Глава ЛНР также сообщил о серьезных повреждениях здания. По его словам, тушение пожара было осложнено угрозой повторных ударов. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание, проводится разбор завалов.

Пасечник уточнил, что рядом находится школа и другие административные здания, в них повреждено остекление. Он добавил, что дети и сотрудники эвакуированы и находятся в безопасности.

25 апреля глава региона сообщил о трех погибших и двух раненых в результате атаки украинских БПЛА в селе Солонцы Троицкого округа в ЛНР. Четыре дома оказались полностью разрушены.

