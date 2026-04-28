18 человек ранены из-за атаки ВСУ на здание администрации в ЛНР
При ударе дронов ВСУ по зданию администрации Марковского округа в ЛНР пострадали 18 человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«ВСУ совершили очередную террористическую атаку. В разгар рабочего дня вражеские БПЛА прицельно ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа. Ранено 18 человек, из них трое в тяжелом состоянии», – написал Пасечник в Max.
Глава ЛНР также сообщил о серьезных повреждениях здания. По его словам, тушение пожара было осложнено угрозой повторных ударов. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание, проводится разбор завалов.
Пасечник уточнил, что рядом находится школа и другие административные здания, в них повреждено остекление. Он добавил, что дети и сотрудники эвакуированы и находятся в безопасности.
25 апреля глава региона сообщил о трех погибших и двух раненых в результате атаки украинских БПЛА в селе Солонцы Троицкого округа в ЛНР. Четыре дома оказались полностью разрушены.