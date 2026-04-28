Путин 29 апреля проведет переговоры с президентом Республики Конго
Президент России Владимир Путин 29 апреля проведет переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибудет в Москву с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Max.
В ходе переговоров лидеры государств обсудят широкий круг вопросов дальнейшего развития дружественных российско-конголезских связей в различных областях, а также обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня.
28 апреля в видеообращении к участникам международного форума «Открытый диалог» Путин отметил, что Запад утрачивает доминирующие позиции в мировой системе, уступая их странам Глобального Юга.
10 февраля президент заявил, что для российской дипломатии приоритетом остается дальнейшее укрепление дружественных связей с ближайшими союзниками и соседями на пространстве СНГ, продвижение евразийских интеграционных процессов. Он подчеркнул важность расширения партнерства с государствами мирового большинства в целях формирования многополярного миропорядка, основанного на принципах международного права и равной безопасности.