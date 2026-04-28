Путин 29 апреля проведет переговоры с президентом Республики Конго

10 февраля президент заявил, что для российской дипломатии приоритетом остается дальнейшее укрепление дружественных связей с ближайшими союзниками и соседями на пространстве СНГ, продвижение евразийских интеграционных процессов. Он подчеркнул важность расширения партнерства с государствами мирового большинства в целях формирования многополярного миропорядка, основанного на принципах международного права и равной безопасности.