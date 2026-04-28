Путин обратился к участникам «Открытого диалога» в Национальном центре «Россия»
Запад утрачивает доминирующие позиции в мировой системе, уступая их странам Глобального Юга. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международного форума «Открытый диалог», опубликованном на сайте Кремля.
«Его география охватывает без преувеличения всю планету. В конкурсе эссе творческих работ приняли участие эксперты, руководители бизнеса, ученые из 120 стран, включая Азию, Африку, Ближний Восток, Европу, Австралию, Северную и Южную Америку. Всех авторов, исследователей с разным опытом и взглядами объединила сильная и дерзкая идея сформировать общее понимание будущего», – сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только на принципах равноправия и взаимного уважения. Он также отметил, что ни одно государство не может развиваться за счет других или в ущерб им.
Президент указал, что необратимые изменения охватывают все элементы глобального роста – от экономики и финансов до технологий и демографии.
«Ключевая, центральная тема «Открытого диалога» – это потребности людей в новом, меняющемся мире. Важно ориентировать всю платформу глобального развития на то, чтобы каждый человек в любой точке Земли имел право на успешное будущее, мог выбирать собственный путь и шаг за шагом реализовывать свой выбор», – сказал Путин.
Глава государства также отметил, что выводы по итогам дискуссий форума «Открытый диалог» будут учтены в деловой программе ПМЭФа. ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Организатором выступит фонд «Росконгресс».
10 ферваля президент отметил, что для российской дипломатии приоритетом остается дальнейшее укрепление дружественных связей с ближайшими союзниками и соседями на пространстве СНГ, продвижение евразийских интеграционных процессов. Он подчеркнул важность расширения партнерства с государствами мирового большинства в целях формирования многополярного миропорядка, основанного на принципах международного права и равной безопасности.