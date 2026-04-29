Главная / Политика /

Петербургский депутат Макаров планирует выдвигаться в Госдуму от Чувашии

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, бывший спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров подал документы для участия в предварительном голосовании (праймериз) ЕР по списку в Чувашии. Это следует из перечня участников праймериз партии.

Макаров до прихода в Госдуму занимал пост председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга с декабря 2021 г. В нынешнем созыве Макаров стал депутатом нижней палаты парламента по партийному списку «Единой России» от Санкт-Петербурга.

«Ведомости» писали, что Макарова могут выдвинуть в IX созыв в Тверской области. В нынешний созыв Госдумы по партсписку от региона в 2021 г. был избран Сергей Веремеенко. 

Как говорили источники «Ведомостей», избрание по новому региону связано, в частности, со сложными отношениями с руководством прошлого региона избрания. Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский пояснял, что смена депутатской прописки на думских выборах является устоявшимся процессом. Он может быть связан с заменами губернаторов или с решениями партии или администрации президента.

