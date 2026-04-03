Петербургскому депутату Госдумы Макарову нашли место в Твери

По данным источника, близкого к Тверской области, Макаров может получить место в региональной группе ЕР в этом субъекте. В нынешний созыв Госдумы по партсписку от региона в 2021 г. был избран Сергей Веремеенко. Вероятнее всего, в IX созыве Макаров займет его место, говорит собеседник «Ведомостей». Веремеенко, по данным источника, могут предложить избраться по одному из двух одномандатных округов в Тверской области. Ни он, ни Макаров пока не заявились на праймериз, следует из данных на сайте предварительного голосования.