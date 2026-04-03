Петербургскому депутату Госдумы Макарову нашли место в Твери

Петербургскому депутату Госдумы Макарову нашли место в ТвериУ него напряженные отношения с губернатором Северной столицы
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» (ЕР) в Госдуме Вячеслав Макаров, избранный по партсписку от Санкт-Петербурга, может быть выдвинут в IX созыв в Тверской области. Об этом «Ведомостям» сообщили собеседники, близкие к властям обоих субъектов.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы центрального исполнительного комитета ЕР и отделения партии в указанных субъектах. Представитель Макарова на звонок «Ведомостей» не ответил.
По данным источника, близкого к Тверской области, Макаров может получить место в региональной группе ЕР в этом субъекте. В нынешний созыв Госдумы по партсписку от региона в 2021 г. был избран Сергей Веремеенко. Вероятнее всего, в IX созыве Макаров займет его место, говорит собеседник «Ведомостей». Веремеенко, по данным источника, могут предложить избраться по одному из двух одномандатных округов в Тверской области. Ни он, ни Макаров пока не заявились на праймериз, следует из данных на сайте предварительного голосования.
По Тверской области пока согласован только руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев (избран в нынешний созыв от региона по Заволжскому округу), остальные «в подвешенном состоянии», добавил источник, близкий к администрации президента.
Макарова с Тверской областью связывают годы юности – в 1973 г. он окончил Калининское суворовское военное училище (с 1990 г. – Тверское суворовское военное училище). Пять лет назад политик, будучи председателем заксобрания Санкт-Петербурга, шел на выборы в Госдуму в региональной группе ЕР по Северной столице вторым после генерального директора «Эрмитажа» Михаила Пиотровского. Последний от депутатского мандата отказался.
У Макарова сложные отношения с петербургским губернатором Александром Бегловым, это известно, говорит политолог Константин Калачев. По словам эксперта, Макаров был очень самостоятельной фигурой на посту спикера заксобрания. «Ходили слухи, что он якобы хотел добиться отставки Беглова, но в результате сам переместился в Госдуму. Макаров имел в городе слишком большое влияние, власти Питера его своим депутатом не видят. Личность сильная, масштабная, вполне вероятно, что может найти себя в другой региональной группе», – считает Калачев.
Многие представители старой единороссовской элиты сегодня сталкиваются с тем, что политические расклады в их родных регионах сильно изменились и сохранение мест в парламенте перестает быть гарантированным, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, это влечет за собой интересное «броуновское движение», когда депутаты сами или при поддержке других влиятельных элит ищут себе непривычные и чужие регионы для выдвижения.
«При этом обычно речь идет о выдвижении по партсписку, что требует еще и попадания на проходное место. <...> Сможет ли 70-летний Макаров получить проходное место и где именно, становится тестом и для его политического влияния, и для готовности партии сохранять ценные старые кадры в своей фракции», – добавил политолог.
Ранее источники «Ведомостей» не исключали выдвижения Макарова в следующий созыв Госдумы от Ленинградской области. А петербургский Telegram-канал «Ротонда» называл одним из вариантов для него Брянскую область. Допускалась в том числе рокировка с избранным по Брянскому одномандатному округу Николаем Валуевым, который, как и предполагали «Ведомости» 12 марта, заявился на праймериз ЕР в Санкт-Петербурге. Региональную группу ЕР может возглавить председатель заксобрания, секретарь петербургского отделения ЕР Александр Бельский, писали «Ведомости» 25 февраля.