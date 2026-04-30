Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX167,44-0,99%CNY Бирж.00%IMOEX2 639,82-2,1%RTSI1 110,57-2,35%RGBI119,53+0,05%RGBITR779,62+0,08%
Политика

Трамп опубликовал картинку с «проливом Трампа» вместо Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение с «проливом Трампа» вместо Ормузского пролива. Картинка была размещена в соцсети TruthSocial.

29 апреля The Wall Street Journal (WSJ) писала, что посольствам США была разослана телеграмма госдепартамента, в которой изложена инициатива «Концепция свободы судоходства». В документе дипломатов призвали оказывать давление на иностранные правительства, чтобы те присоединились к инициативе. Возглавляемая США коалиция будет обмениваться данными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.

The White House / Flickr
Truth Social

Press TV информировал, что Иран готов применить «практические и беспрецедентные» военные меры, если США продолжат морскую блокаду в Ормузском проливе. Тогда же WSJ писала, что глава Белого дома поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана.

Трамп говорил Axios, что США планируют сохранять морскую блокаду Ирана, пока Тегеран не согласится на сделку, учитывающую требования Вашингтона по  ядерной программе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь