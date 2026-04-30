Трамп опубликовал картинку с «проливом Трампа» вместо Ормузского пролива

29 апреля The Wall Street Journal (WSJ) писала, что посольствам США была разослана телеграмма госдепартамента, в которой изложена инициатива «Концепция свободы судоходства». В документе дипломатов призвали оказывать давление на иностранные правительства, чтобы те присоединились к инициативе. Возглавляемая США коалиция будет обмениваться данными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.