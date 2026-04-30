Трамп опубликовал картинку с «проливом Трампа» вместо Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение с «проливом Трампа» вместо Ормузского пролива. Картинка была размещена в соцсети TruthSocial.
29 апреля The Wall Street Journal (WSJ) писала, что посольствам США была разослана телеграмма госдепартамента, в которой изложена инициатива «Концепция свободы судоходства». В документе дипломатов призвали оказывать давление на иностранные правительства, чтобы те присоединились к инициативе. Возглавляемая США коалиция будет обмениваться данными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.
Press TV информировал, что Иран готов применить «практические и беспрецедентные» военные меры, если США продолжат морскую блокаду в Ормузском проливе. Тогда же WSJ писала, что глава Белого дома поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана.
Трамп говорил Axios, что США планируют сохранять морскую блокаду Ирана, пока Тегеран не согласится на сделку, учитывающую требования Вашингтона по ядерной программе.