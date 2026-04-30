Силы ПВО сбили 24 украинских дрона за шесть часов
Российские силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника за шесть часов. Об этом сообщает Минобороны РФ в Max.
Атаки были отражены в период с 14:00 мск до 20:00 мск. БПЛА пытались атаковать территории Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и акваторию Черного моря.
Все российские аэропорты сейчас работают без ограничений.
С 8:00 до 14:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Пермского края.
В ночь на 30 апреля 189 БПЛА ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.