Иран: США угрожают судоходству в Ормузском проливе
Безопасность судоходства и транзита энергоносителей в Ормузском проливе оказалась под угрозой из-за нарушения США и их союзниками режима прекращения огня и введения блокады. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X.
По его словам, «новое уравнение Ормузского пролива находится в процессе формирования».
«Разумеется, их [США] злодеяния со временем сойдут на нет. Мы прекрасно понимаем, что сохранение статус-кво неприемлемо для Америки, но мы еще даже не начали», – заявил Галибаф.
4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции по восстановлению прохода судов через Ормузский пролив. США планируют направить для этого 15 000 военнослужащих, эсминцы с управляемыми ракетами, беспилотные системы и авиацию. Миссия получила название «Проект Свобода». Она направлена на обеспечение свободного прохода коммерческих судов. В Персидском заливе, по данным Marine Traffic, сейчас заблокировано до 2000 судов.
По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, имеющихся ресурсов США в регионе вполне хватит на краткосрочное открытие пролива и восстановление судоходства.
5 мая Tasnim сообщил, что США атаковали два грузовых судна в Ормузском проливе, погибли пять человек. Суда плыли из Хусейна к берегам Омана в сторону Ирана. 4 мая президент США Дональд Трамп заявил об атаке Ирана на суда, не имеющие отношения к операции по разблокировке движения в Ормузском проливе. По его словам, среди целей оказалось южнокорейское грузовое судно.