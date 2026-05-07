Захарова: Зеленский вообще не отдавал приказ о перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня с 6 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар», – сказала Захарова. По ее словам, заявления Киева о перемирии связаны с попыткой «перебить инициативу России» и тяжелым положением украинских войск на фронте.

Захарова также заявила, что Россия уже неоднократно сталкивалась с нарушением Киевом объявленных перемирий. «Мы уже не единожды становились свидетелями, как Банковая беззастенчиво и многократно нарушает объявленные ею же перемирия», – отметила представитель МИД РФ.

4 мая Зеленский объявил о перемирии в зоне боевых действий с полуночи 6 мая. «Мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российская сторона объявляет одностороннее перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы – с 8 по 9 мая. Решение принял президент РФ Владимир Путин.

6 мая Захарова заявила, что Москва призывает власти зарубежных стран эвакуировать из Киева своих дипломатов и указывает на неотвратимость нанесения ВС РФ ответного удара по украинской столице в случае атак на столицу России. Если украинская армия нанесет анонсированный удар 9 мая, ВС РФ незамедлительно будут атаковать Киев, в том числе центры принятия решений, подчеркнула она.

