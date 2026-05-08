CBOM6,154-0,28%CNY Бирж.10,915-0,32%IMOEX2 608,52-0,26%RTSI1 101,22-0,26%RGBI119,29-0,11%RGBITR780-0,07%
Политика

Министр обороны Латвии допустил отставку после инцидента с украинскими БПЛА

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о готовности покинуть свой пост после инцидента с украинскими беспилотниками, которые в ночь на 7 мая пересекли воздушное пространство страны и не были уничтожены средствами ПВО. Об этом сообщил портал гостелерадио LSM.

«Дроны должны быть сбиты – это, в первую очередь, ответственность главы вооруженных сил и моя как политического руководителя», – заявил Спрудс.

Министр подчеркнул, что берет на себя «полную ответственность» за ситуацию. По его словам, он с уважением относится к инициативе оппозиции, которая выступает за его отставку, и готов принять любое решение латвийского парламента.

Спрудс также подтвердил, что основной версией расследования остается происхождение беспилотников с территории Украины. При этом окончательные выводы пока не сделаны. Министр подчеркнул, что расследование продолжается, а латвийские власти находятся в контакте с украинской стороной.

На территории Латвии 7 мая упали два беспилотника, передавал Delfi. Предположительно, она были запущены украинской стороной для ударов по территории России. Один из дронов упал на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии компании East-West Transit. Дрон попал в пустой нефтяной резервуар.

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ предприняли попытку атаки по гражданской инфраструктуре Санкт-Петербурга через Латвию. Воздушно-космические силы РФ обнаружили в воздушном пространстве этой страны группу из шести беспилотников.

Замначальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС Латвии Эгилс Лещинскис заявил, что беспилотники не были сбиты из-за отсутствия уверенности, что это не причинит вреда гражданскому населению или инфраструктуре.

