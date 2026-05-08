Собянин сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА на подлете к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще четырех украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего с начала суток было ликвидировано 34 беспилотника ВСУ, при помощи которых противник планировал атаковать Москву.
По данным Минобороны, с 7:00 до 14:00 мск 8 мая дежурные средства ПВО уничтожили 145 украинских беспилотников над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Пермским, Краснодарским, Ставропольским краями, Крымом, Адыгеей, Чечней, а также над Черным и Азовским морями.
Военное ведомство также сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 264 украинских БПЛА над регионами России.