Собянин сообщил о еще трех сбитых на подлете к Москве дронах
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего за 8 мая было ликвидировано 40 беспилотников, которые пытались атаковать столицу.
В настоящий момент аэропорт «Внуково» работает по расписанию. Росавиация закрывала его несколько раз за сутки в целях безопасности. «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Минобороны РФ сообщало, с 7:00 до 14:00 мск 8 мая дежурные средства ПВО уничтожили 145 украинских беспилотников над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Пермским, Краснодарским, Ставропольским краями, Крымом, Адыгеей, Чечней, а также над Черным и Азовским морями.