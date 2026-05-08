Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,915-0,32%CHKZ16 500+0,92%OKEY44,7+0,02%IMOEX2 601,47-0,53%RTSI1 103,18-0,08%RGBI119,29-0,11%RGBITR779,97-0,08%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин сообщил о еще трех сбитых на подлете к Москве дронах

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего за 8 мая было ликвидировано 40 беспилотников, которые пытались атаковать столицу.

В настоящий момент аэропорт «Внуково» работает по расписанию. Росавиация закрывала его несколько раз за сутки в целях безопасности. «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Минобороны РФ сообщало, с 7:00 до 14:00 мск 8 мая дежурные средства ПВО уничтожили 145 украинских беспилотников над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Пермским, Краснодарским, Ставропольским краями, Крымом, Адыгеей, Чечней, а также над Черным и Азовским морями.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте