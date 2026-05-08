Пашинян назвал движение за присоединение Карабаха к Армении ошибкой

Запуск движения за присоединение Карабаха к Армении в 1988 г. было фатальной ошибкой, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в своей речи на встрече с жителями Сюникской области, передает «Sputnik Армения». Он начал свою предвыборную кампанию с посещения самого южного региона страны.

«Факторы, связанные с Карабахским движением, использовались для недопущения прогресса нашего государства. Нас обвиняют в потере территорий», – объявил он.

По словам Пашиняна, Армения никогда не теряла эти земли, так как они никогда ей не принадлежали. Политик имел в виду Нагорный Карабах и районы вокруг него, перешедшие под контроль Азербайджана.

Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке в 1988 г. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992–1994 гг.) регион много лет существовал как непризнанная республика.

30 марта партия Армении «Гражданский договор» выдвинула Пашиняна на пост главы правительства на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 7 июня. Политик рассказал, что два этапа внутренних выборов партии уже завершены.

