Ушаков: перемирие на Украине объявлено только на 9, 10 и 11 мая
Никаких новых договоренностей по перемирию в связи с Днем Победы достигнуто не было, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
«Нет, была договоренность о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9-го, 10-го и 11-го числа», – сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что перемирие может продлиться дольше заявленных сроков.
Президент России Владимир Путин принял решение о прекращении огня с 00:00 8 мая по 10 мая. Российское Минобороны уточнило, что на это время приостанавливаются удары ракетными войсками, артиллерией, оружием большой дальности и БПЛА по украинским военным объектам и инфраструктуре.
За время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, сообщает Минобороны.