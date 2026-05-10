Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Политика /

Сухогруз загорелся у берегов Катара после попадания снаряда

Ведомости

Пожар произошел на сухогрузном судне после попадания в него неизвестного снаряда у берегов Катара. Об этом сообщило британское агентство морской безопасности UKMTO со ссылкой на капитана судна. Инцидент произошел в 23 морских милях (примерно 42 км) от Дохи.

Отмечается, что вспыхнул небольшой пожар, его удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Экологическая обстановка в районе инцидента не нарушена.

8 мая издание Caixin со ссылкой на источник сообщило об атаке Ирана на китайский нефтяной танкер в Ормузском проливе. На палубе произошел пожар. Издание не сообщает название судна, данные о жертвах. Остается неясным, кто совершил атаку.

4 мая власти ОАЭ заявили об атаке беспилотников по нефтяному танкеру ADNOC в Ормузском проливе и обвинили в произошедшем Иран. Пострадавших в ходе инцидента не было.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте