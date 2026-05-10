Сухогруз загорелся у берегов Катара после попадания снаряда
Пожар произошел на сухогрузном судне после попадания в него неизвестного снаряда у берегов Катара. Об этом сообщило британское агентство морской безопасности UKMTO со ссылкой на капитана судна. Инцидент произошел в 23 морских милях (примерно 42 км) от Дохи.
Отмечается, что вспыхнул небольшой пожар, его удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Экологическая обстановка в районе инцидента не нарушена.
8 мая издание Caixin со ссылкой на источник сообщило об атаке Ирана на китайский нефтяной танкер в Ормузском проливе. На палубе произошел пожар. Издание не сообщает название судна, данные о жертвах. Остается неясным, кто совершил атаку.
4 мая власти ОАЭ заявили об атаке беспилотников по нефтяному танкеру ADNOC в Ормузском проливе и обвинили в произошедшем Иран. Пострадавших в ходе инцидента не было.