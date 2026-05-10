Сухогруз загорелся у берегов Катара после попадания снаряда

Пожар произошел на сухогрузном судне после попадания в него неизвестного снаряда у берегов Катара. Об этом сообщило британское агентство морской безопасности UKMTO со ссылкой на капитана судна. Инцидент произошел в 23 морских милях (примерно 42 км) от Дохи.