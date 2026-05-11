Песков: Москва пока не получила ответ ЕС по кандидатуре Шредера для переговоров
Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника для возможных переговоров между Россией и Евросоюзом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. [Президента РФ Владимира] Путина спросили, кто был бы для него предпочтительнее, он назвал Шредера, потому что он хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
9 мая Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы Шредер. При этом Путин отметил, что выбор должен оставаться за самими европейскими странами. Президент подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
10 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас высказалась против возможного назначения Шредера на роль переговорщика с Россией. В то же время она подтвердила, что в конце мая министры иностранных дел стран ЕС обсудят формат будущих контактов с Москвой.
Тем же днем журнал Der Spiegel сообщил, что в ФРГ рассматривают кандидатуру президента Франк-Вальтера Штайнмайера на роль посредника в переговорах с Россией.