Украинские СМИ сообщили о возможности уголовного преследования Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о строительстве коттеджей премиум-класса в пригороде Киева. Пока он занимает пост главы государства, он обладает иммунитетом от уголовного преследования, но делу могут дать ход, когда он покинет пост. Об этом писали аналитики издания «Страна».
После публикации новой части «пленок Миндича» стало ясно, что в разговорах фигурируют три ключевых фигуранта – бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, отмеченный как R2, бывший вице-премьер Алексей Чернышов (R4, Че Гевара), а также сам бизнесмен Тимур Миндич (R3, Карлсон). Они обсуждают строительство коттеджей.
Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) показало, что в пленках есть еще и R1. Его личность не расшифровывается, но, с учетом появившейся в ранее в СМИ информации, его можно идентифицировать как Зеленского, пишет «Страна». Он обладает иммунитетом от уголовного преследования, однако делу могут дать ход, как только он покинет пост.
Аналитики издания привели несколько версий, кому это может быть выгодно. Одна из популярных версий объясняет, что так сторонники президента США Дональда Трампа принуждают Зеленского согласиться на условия России в конфликте. Эксперты посчитали, что материалы следствия могут использоваться, чтобы лишить нынешнего украинского лидера возможности переизбраться в случае проведения выборов.
Согласно второй версии, за расследованием дела уже строит вся Европа, которая принуждает президента УКраины выполнить требования Евросоюза по принятию целого перечня законов, которые лишают его контроля над правоохранительной и судебной системами.
11 мая Ермаку объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная группой лиц или в особо крупном размере. По данным ведомства, дело касается строительства элитного объекта под Киевом и легализации на этом объекте 460 млн гривен (около 777,4 млн руб. по текущему курсу).