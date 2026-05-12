Песков: Путин постоянно в контакте со своей первой учительницей
Президент России Владимир Путин очень тепло относится к своей первой учительнице Вере Гуревич, они постоянно общаются. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге.
По словам Пескова, приглашение Гуревич на парад Победы было личным решением Путина.
«Воспользовавшись этим случаем, президент предложил и подготовил для нее культурную программу в Москве», – отметил представитель Кремля.
Гостья посетила разные культурные объекты, включая Галерею Шилова. Потом президент с ней пообедал в своей резиденции в Кремле. Песков отметил, что президенту встреча с его первой учительницей дарит радость простого человеческого общения, но редко удается выделить на это столько времени.
Гуревич была классным руководителем Путина в ленинградской школе №193. По данным пресс-службы Кремля, Путин сам привез ее на встречу в Кремль, будучи за рулем автомобиля.