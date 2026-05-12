Политика

Кремль: подготовка визита Путина в Китай почти завершена

Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Китай находится на завершающем этапе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Точные даты пока не сообщаются. По его словам, сроки поездки Россия и Китай объявят одновременно.

«Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение. Визит ожидается насыщенный с точки зрения содержания», – подчеркнул представитель Кремля.

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что подготовка визита Путина в Китай ведется в активном режиме. При этом он отмечал, что встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом на территории Китая маловероятна. По данным МИД КНР, американский лидер приедет в их страну с официальным визитом с 13 по 15 мая.

15 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что поездка Путина в Китай запланирована на первую половину 2026 г. Глава МИДа напоминал, что Россия и Китай проводят перекрестный Год образования. По словам Лаврова, Москва предложила уделить особое внимание развитию образовательного сотрудничества при формировании повестки будущего российско-китайского саммита.

