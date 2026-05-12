Кремль: подготовка визита Путина в Китай почти завершена

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что подготовка визита Путина в Китай ведется в активном режиме. При этом он отмечал, что встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом на территории Китая маловероятна. По данным МИД КНР, американский лидер приедет в их страну с официальным визитом с 13 по 15 мая.