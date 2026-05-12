Путин напомнил, что «Орешник» можно оснастить ядерными боеголовками

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что ракетный комплекс «Орешник» может быть оснащен ядерными боеголовками. Об этом он заявил, объявляя об успешном испытании ракеты «Сармат».

Российский лидер напомнил, что «Орешник» находится на боевом дежурстве с 2025 г.

Российский лидер рассказал также о скором завершении работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками – беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» и крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник».

1 августа 2025 г. Путин сообщил, что в России произвели первый серийный «Орешник», и ракета поступила в войска.

9 января Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ нанесли массированный удар по критическим объектам на территории Украины в ответ на атаку на резиденцию Путина в Новгородской области. Российские военные задействовали ракетный комплекс «Орешник».

