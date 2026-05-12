США и Украина готовят соглашение об экспорте украинских дронов
Киев и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое позволит экспортировать украинские беспилотники в США для военных испытаний. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на проект документа и источники, участвующие в переговорах.
Проект предусматривает временный экспорт украинских беспилотных систем для наземных, морских и воздушных операций. Их планируется использовать в США для «испытаний и оценки», а также для формирования будущих требований для американской армии. При этом издание отмечает, что соглашение не предусматривает юридически обязательных поставок, финансирования или передачи технологий.
По информации FT, соглашение отражает растущий интерес администрации президента США Дональда Трампа к украинским военным технологиям, активно развивавшимся во время конфликта с Россией.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные изучают опыт боевых действий с использованием дронов на Украине.
«Многие высокопоставленные чиновники побывали там, и мы получили огромный объем информации. На самом деле я лично одобрил дополнительный персонал там, чтобы учиться на этих боях – обороне и нападению с использованием дронов», – сказал Хегсет (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, США извлекают «все возможные уроки» из украинского конфликта и внедряют полученные знания в собственную военную систему.
В марте FT писала, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном и рядом государств Ближнего Востока о передаче технологий обнаружения и перехвата беспилотников, разработанных за время конфликта с Россией.