Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RAGR107,74+0,41%CNY Бирж.10,849+0,22%IMOEX2 689,96+1,24%RTSI1 148,42+1,94%RGBI119,53-0,13%RGBITR782,47-0,09%
Главная / Политика /

Апелляционный суд США заморозил решение о незаконности пошлин Трампа в 10%

Ведомости

Суд в США временно заморозил решение о незаконности введенной президентом Дональдом Трампом глобальной пошлины на импорт в размерев 10%, сообщает Bloomberg.

Федеральный апелляционный суд также установил ускоренный график подачи документов по апелляции администрации США. До завершения разбирательства импортеры продолжат выплачивать 10%-ые пошлины. Таким образом, глобальные тарифы продолжат действовать, возможно, в частности для двух компаний и штата Вашингтон, подавших в суд на администрацию.

Минюст США, оспаривая решение о незаконности пошли, заявил, что его немедленное вступление в силу может подорвать экономическую политику Белого дома, осложнить торговые переговоры с иностранными государствами и вызвать волну новых исков от импортеров. По данным Bloomberg, власти США опасаются, что отмена тарифов может привести к массовым требованиям о возврате ранее уплаченных пошлин.

11 мая Bloomberg передавало, что администрация Дональда Трампа обратилась в Торговый суд США с просьбой приостановить действие решения, признавшего последние введенные президентом глобальные пошлины в размере 10% незаконными. Это нужно на период рассмотрения апелляции – чтобы импортеры продолжали уплачивать сборы в ходе дальнейшего судебного разбирательства.

На прошлой неделе коллегия Торгового суда США вынесла решение большинством голосов (2 против 1): использование Трампом раздела 122 Закона о торговле 1974 г. для введения пошлин признано недействительным. При этом суд немедленно приостановил действие пошлин только в отношении двух компаний, подавших иск, и штата Вашингтон.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её