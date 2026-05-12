Апелляционный суд США заморозил решение о незаконности пошлин Трампа в 10%

Минюст США, оспаривая решение о незаконности пошли, заявил, что его немедленное вступление в силу может подорвать экономическую политику Белого дома, осложнить торговые переговоры с иностранными государствами и вызвать волну новых исков от импортеров. По данным Bloomberg, власти США опасаются, что отмена тарифов может привести к массовым требованиям о возврате ранее уплаченных пошлин.