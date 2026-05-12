Апелляционный суд США заморозил решение о незаконности пошлин Трампа в 10%
Суд в США временно заморозил решение о незаконности введенной президентом Дональдом Трампом глобальной пошлины на импорт в размерев 10%, сообщает Bloomberg.
Федеральный апелляционный суд также установил ускоренный график подачи документов по апелляции администрации США. До завершения разбирательства импортеры продолжат выплачивать 10%-ые пошлины. Таким образом, глобальные тарифы продолжат действовать, возможно, в частности для двух компаний и штата Вашингтон, подавших в суд на администрацию.
Минюст США, оспаривая решение о незаконности пошли, заявил, что его немедленное вступление в силу может подорвать экономическую политику Белого дома, осложнить торговые переговоры с иностранными государствами и вызвать волну новых исков от импортеров. По данным Bloomberg, власти США опасаются, что отмена тарифов может привести к массовым требованиям о возврате ранее уплаченных пошлин.
11 мая Bloomberg передавало, что администрация Дональда Трампа обратилась в Торговый суд США с просьбой приостановить действие решения, признавшего последние введенные президентом глобальные пошлины в размере 10% незаконными. Это нужно на период рассмотрения апелляции – чтобы импортеры продолжали уплачивать сборы в ходе дальнейшего судебного разбирательства.
На прошлой неделе коллегия Торгового суда США вынесла решение большинством голосов (2 против 1): использование Трампом раздела 122 Закона о торговле 1974 г. для введения пошлин признано недействительным. При этом суд немедленно приостановил действие пошлин только в отношении двух компаний, подавших иск, и штата Вашингтон.