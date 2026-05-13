Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TNSE3 780-0,66%CNY Бирж.10,786-0,59%IMOEX2 683,45-0,24%RTSI1 145,53-0,25%RGBI119,48-0,01%RGBITR782,38+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров заявил о попытке США убрать российские компании с мировых рынков

Ведомости

Вашингтон пытается убрать российские компании с мировых рынков, включая Африку и Балканский полуостров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT India.

«ПАО "Лукойл" и ГК "Роснефть" пытаются "вывести" с мировых рынков и в Африке. Там было много объектов, особенно у ПАО "Лукойл", но и у ГК "Роснефть" тоже, в том числе на севере Африканского континента. И с Балканского полуострова, где тоже работали наши компании, имели хороший бизнес», – сказал он.

По словам Лаврова, теперь США намерены забрать «под себя» то сотрудничество, которое было установлено между «Роснефтью» и Венесуэлой: «Едва ли это уже будет равноправным сотрудничеством».

13 мая президент США Дональд Трамп опубликовал карту Венесуэлы в виде 51-го штата США. До этого стало известно, что Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к США. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес не поддержала такую возможность.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте