Лавров заявил о попытке США убрать российские компании с мировых рынков
Вашингтон пытается убрать российские компании с мировых рынков, включая Африку и Балканский полуостров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT India.
«ПАО "Лукойл" и ГК "Роснефть" пытаются "вывести" с мировых рынков и в Африке. Там было много объектов, особенно у ПАО "Лукойл", но и у ГК "Роснефть" тоже, в том числе на севере Африканского континента. И с Балканского полуострова, где тоже работали наши компании, имели хороший бизнес», – сказал он.
По словам Лаврова, теперь США намерены забрать «под себя» то сотрудничество, которое было установлено между «Роснефтью» и Венесуэлой: «Едва ли это уже будет равноправным сотрудничеством».
13 мая президент США Дональд Трамп опубликовал карту Венесуэлы в виде 51-го штата США. До этого стало известно, что Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к США. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес не поддержала такую возможность.