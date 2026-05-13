Источник «Ведомостей»: между партиями идет борьба за антизапретительную повестку
Между партиями перед выборами началась борьба за антизапретительную повестку – ее продвигают КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Об этом «Ведомостям» сообщил источник.
По словам собеседника, небольшой электоральный бонус от этого распределится между всеми партиями.
Другой источник сообщил, что перед голосованием депутатам рекомендовано предлагать инициативы, которые не были бы направлены на различные запреты, а, напротив, разрешали бы какие-либо действия. По словам еще одного собеседника, люди устали от запретов, поэтому партия хочет заработать очки на более-менее позитивном контенте.
Выборы в Госдуму РФ девятого созыва состоятся 18-20 сентября 2026 г. Голосование будет проводиться в течение трех дней с возможностью использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ).